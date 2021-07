Levi, Dayron, Jesús y David son los cuatro semifinalistas del equipo de Melendi en ‘La Voz Kids’

Tras unas vibrantes actuaciones del equipo de Melendi en el Último Asalto de 'La Voz Kids', los elegidos han sido Levi Díaz, Dayron Jiménez, Jesús del Río y David Cabot.

Tanto Melendi como Beret han tenido que pensárselo muy bien y recibir el consejo de los demás coaches para ver a quiénes elegían. ¡Así ha sido el momentazo!

Levi Díaz brilla cantando 'Warrior' de Demi Lovato

Dayron Jiménez, puro arte como Camarón con 'Reza por mí todos los días'

Jesús del Río revoluciona con ‘Highway to Hell’ de AC/DC

David Cabot, gran personalidad versionando 'Wish you were here'