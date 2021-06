Como muestra de su orgullo: la conmoción de David Bisbal con la actuación de Aitana y sus dos talents en 'La Voz Kids'

Tras la elección de Melendi que ha dejado fuera a María y Sonia, las pequeñas han propuesto a Aitana cantar su propia canción: 'Con la miel en los labios'. La artista ha aceptado sin lugar a dudas y se ha subido al escenario con ellas para hacer magia en las Batallas de 'La Voz Kids'.

La actuación ha sido de tal magnitud que María Baró no ha sido capaz de contener la emoción y ha roto a llorar. Lo que no sabía es que no iba a ser la única, ya que a David Bisbal se le han podido ver los ojos vidriosos debido a la emoción. ¡Así ha sido este precioso momento de un orgulloso coach!