¡Pequeño gran tenor! Sergio sorprende a los coaches con su voz: “Tienes un potencial enorme”

Sergio ha dejado a todos con la boca abierta. Con tan solo 9 años el pequeño ha sorprendido al cantar ‘Caruso’ con una voz tenor que pocas veces se ven en el programa.

Los coaches han escuchado con atención su actuación. “Canta bien”, apuntaba Melendi, mientras escuchaba su actuación.

El coach asturiano no ha podido resistirse y ha pulsado el botón. Rosario Flores también ha decidido girarse por la voz de este pequeño talent: “Me he quedado muerta”, señalaba al descubrir lo que pequeño que era.

“Menos mal que me he dado la vuelta”, ha dicho Rosario nada más terminar la actuación. ¡Y es que, la voz que tiene es alucinante!

Rosario ha explicado que se ha sorprendido y mucho con su voz. Melendi también estaba muy sorprendido: “Pequeño gran tenor”, le ha llamado.

“Creo que tienes un potencial enorme, no sé si en la música popular, pero sí en lo tuyo”, le ha dicho el coach.

Sergio ha decidido irse al equipo de Rosario sorprendiendo a la propia coach que no se lo esperaba para nada. ¡Así ha sido su actuación!