¡Rosario está preparada! Vuelve 'La Voz Kids'

Más sobre Rosario

El 4 de Noviembre de 1963, ‘La Faraona’, como se conocía por entonces a la gran Lola Flores, hacía un pequeño parón en su meteórica y exitosa carrera artística, para traer al mundo su tercer hijo, fruto de su matrimonio con Antonio González, más conocido como ‘El Pescaílla’. Rosario fue el nombre que se le puso a la pequeña.

Rosario tuvo su primer a cercamiento con el mundo del espectáculo a los cinco años, al participar como actriz en varias películas y series de televisión, posteriormente y ya en plena adolescencia protagonizó películas como “Calé”, la gran obra de Federico García Lorca, “Mariana Pineda”, y la película “Colegas” de Eloy de la Iglesia, junto a su hermano Antonio.

Pero Rosario lleva la música y el baile en la sangre, y en 1984 hace su primera incursión en el mundo de la música con un mini LP ‘Vuela de noche’. Más tarde, en 1992, graba el que se considera su primer disco, ‘De Ley’, compuesto en su mayoría por su hermano Antonio y que lograría un gran éxito gracias a canciones como ‘Mi gato’ o ‘Sabor, sabor’, títulos que ya forman parte de la memoria colectiva de nuestro país. En 1994 repite éxito de crítica y ventas con ‘Siento’, de nuevo compuesto en su mayoría por su hermano Antonio y producido por Fernando Illán.

En 1996 ve la luz su tercer disco ‘Mucho por vivir’, un claro homenaje a la memoria de su hermano, muestra de ello es la canción extraída como primer single “Qué bonito”, escrita y compuesta por Rosario y que se convierte en su claro éxito personal. De este disco se venden más de 400.000 copias en nuestro país.

Después llegó ‘De mil colores’ con temas compuestos en su mayoría por Rosario. Canciones donde se fusionan magistralmente la rumba y la bossa nova, la guitarra flamenca y el tres cubano, el funk y la balada. De nuevo con este disco Rosario es galardonada con un premio Grammy Latino a Mejor Álbum de Pop Femenino.

En 2006, se lanzaba al mercado su octavo disco ‘Contigo me voy’, siendo este uno de sus trabajos más maduros y coherentes. Y dos años más tarde Rosario publica su noveno disco ‘Parte de mí’, un disco de versiones que supone un viaje por su ‘universo musical’. La banda sonora de su vida y un homenaje a las canciones que le han llenado el alma. Con este disco Rosario consigue un gran éxito de ventas y crítica. El disco muy pronto se certifica el Disco de Platino en España y se mantiene entre los discos más vendidos. Con ‘Parte de mí’, Rosario logra que de nuevo la nominen para el Grammy Latino como Mejor Álbum Vocal Pop Femenino del Año 2008. Entre otros galardones, ‘Parte de mi’ consigue también un Premio Ondas de la Música 2008 al mejor álbum del año, una nominación a los premios 40 principales 2008 como Mejor Álbum y una nominación como Mejor Artista del Año. Este mismo año le conceden también el premio Cadena Dial 2008 por Mejor Álbum, y el premio Micrófono de Oro 2009 en la Categoría de Música.

En noviembre de 2009, un nuevo proyecto discográfico sale a la luz, un nuevo disco de versiones titulado “Cuéntame”, dónde Rosario recopila grandes temas de las décadas de los ‘70s y ’80s, y que forman parte de la banda sonora de la serie de TVE ‘Cuéntame cómo pasó’. Por este disco Rosario recibió en 2010 la nominación al Grammy Latino como Mejor Artista Vocal Femenina.

En 2010 Rosario viaja a Los Ángeles a grabar y dar forma a once de las canciones que ha compuesto en los tres últimos años. Es aquí donde Rosario da vida a ‘Raskatriski’ título que da nombre a una rumba catalana que la artista rescata de su infancia en recuerdo a un ritmo que se bailaba en su casa. Un álbum compuesto por 11 canciones compuestas por ella donde la artista vuelve a sus orígenes y reivindica el sonido ‘Gypsy Funky’ en una mezcla explosiva de rumbas, funky, soul, bossanova y baladas al más puro estilo Rosario.

2013 es el año del regreso a nivel discográfico, evolucionando una vez más y mostrando ese mestizaje que forma parte de su música. El tema ‘Yo Me Niego’ muestra influencias claras de sus raíces fusionadas con sonidos soul, en uno de los temas más aplaudidos del año. Su álbum ‘Rosario’ fue nominado a los Grammys en la categoría Mejor Álbum Pop Contemporáneo, y con él, recorrió España y Latinoamérica, en otra de sus exitosas giras.

En noviembre de 2016 lanzó su nuevo álbum de estudio ‘Gloria a ti’, con un claro retorno a las influencias del flamenco y un sentido homenaje a su familia, retomando la voz de su hermano para una canción a dúo, y uno de los vestidos de su madre que aparece en la portada del disco.

El año 2017 fue un año muy activo en el que se dedicó a presentar su disco en México, Costa Rica, Estados Unidos, México y, por supuesto, España. A final de 2017, Rosario lanzó un álbum en directo ‘Noche de Gloria en el Teatro Real’ donde canta sus mejores éxitos y se acompaña de algunos de los mejores artistas españoles.

En 2021, Rosario publicó su nuevo disco de estudio: ‘Te lo digo todo y no te digo na’ es, en palabras de Rosario, “una renovación, muestra a una Rosario renovada con un cambio de actitud, de madurez. Una vez terminado me he dado cuenta de que estoy ante un disco fresco, con mucha energía, para bailarlo y sentirlo en el directo. En 2022, Rosario vuelve a los escenarios de España y el resto del mundo, enseñando lo mejor de su repertorio y repasando los temas de su nuevo disco en la gira ‘Te lo digo todo y no te digo na’.