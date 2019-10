En la sexta noche de Audiciones a ciegas hemos visto mucho talento encima del escenario pero, tres han sido los niños que no han sido elegidos por los coaches. El tierno Nauzet Llanos que, confesó ser fan de Rosario Flores, pero que no logró pasar pese a una fabulosa interpretación de 'La bikina' de Luis Miguel. El tenerifeño de 8 años nos ganó con su simpatía. Amira Akourrih fue la segunda que no logró entrar en el programa. La pequeña de 9 años vino acompañada de su hermana Ahlam Akourrih, que sí consiguió entrar dentro del equipo de Melendi, pero Amira se quedó fuera tras su bonita actuación cantando 'Listen' de Beyoncé.

El momento más desgarrador de la noche lo protagonizaba Román Suárez que, tras una entrañable versión de 'Campanera de Joselito, no logró entrar en el programa y la emoción se apoderó de él. Los cuatro coaches acudieron en grupo a consolar las lágrimas y la decepción del pequeño talent de 12 años que venía desde Las Palmas.

Rosario Flores sumó una nueva voz flamenca a su equipo. Natalia Barone interpretó con mucha garra el tema 'Que no daría yo' de Rocío Jurado y conquistó a Melendi al momento pero, en el último momento, Rosario Flores entró en juego y luchó por la talent hasta el final. La malagueña de 11 años se sumo al equipo de Rosario a pesar de las dudas que tenía tras ser la protagonista de la pelea entre los dos compañeros.

Melendi: "Tiene una voz que merecía estar aquí"

Melendi no se llevó a Natalia Barone pero si que consiguió dos nuevas voces en su equipo. El flow y el ritmo decautivaron al coach asturiano que se giró en el último momento para conseguir el talento del madrileño de 12 años que bailó y cantó con gran alegría el tema 'Treasure' de Bruno Mars. Incluso hizo que los coaches salieran a bailar con él y aprender sus pasos más divertidos . Además, también se llevó la voz tan especial de, la hermana mayor de Amira. La talent de 15 años de origen marroquí enamoró con su versión de 'Uncover' de Zara Larsson. ¡Vaya talento dentro de la misma familia!

Los coaches bailan con Luis Giménez tras su actuación en las Audiciones a ciegas de ‘La Voz Kids’ | Roberto Sastre

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el paso de Isabel Marsal por el escenario de 'La Voz Kids'. La talent se consideraba durante su presentación una auténtica fan de Vanesa Martín y logró cumplir sus sueños tras las Audiciones a ciegas. La talent valenciana de 14 años cantó de forma maravillosa la canción 'Borracha de amor' de Vanesa Martín y, la emoción inundó todo el plató cuando la coach malagueña se subió al escenario para interpretar a dúo con la talent su canción. Finalmente, se sumaba a su equipo recibiendo bonitas palabras de su nueva coach: "Vamos a hacer grandes cosas".

Finalemente, David Bisbal sumó una nueva voz muy especial en su equipo. La talent cordobesa de 14 años cautivó con una versión fabulosa de 'One and only' de Adele y eligió el equipo del coach almeriense para continuar su paso por el programa. David Bisbal se alegró mucho de esta nueva voz que había conseguido en las Audiciones a ciegas: "Le va a dar una fuerza muy importante al equipo".

Los equipos tras el sexto programa de Audiciones a ciegas:

Equipo Vanesa Martín (8) : Manuela Gómez, Laura Valle, Aiert Alberdi, Laura Bautista, Esperanza Bonelo, Aysha Bengoetxea, Laura Muñoz e Isabel Marsal.

: Manuela Gómez, Laura Valle, Aiert Alberdi, Laura Bautista, Esperanza Bonelo, Aysha Bengoetxea, Laura Muñoz e Isabel Marsal. Equipo Melendi (8) : Sofía Esteban, Sara Gálvez, Alan Brizuela, Marta Berlín, María Fernández, Marcos Balmori, Luis Giménez y Ahlam Akourrih.

: Sofía Esteban, Sara Gálvez, Alan Brizuela, Marta Berlín, María Fernández, Marcos Balmori, Luis Giménez y Ahlam Akourrih. Equipo David Bisbal (7) : Paloma Puelles, Salvador Bermúdez, Berta Luna, Victoria Herraiz, Hugo Sánchez, Juan Miguel Cortés y Alba Aguilar.

: Paloma Puelles, Salvador Bermúdez, Berta Luna, Victoria Herraiz, Hugo Sánchez, Juan Miguel Cortés y Alba Aguilar. Equipo Rosario Flores (7): Daniel García, Juan Manuel Segovia, Lidia España, Chavito, Yolaini Viñas, Abel Bernal y Natalia Barone.

Además, ya puedes adelantarte a la emisión y ver el séptimo y octavo programa de Audiciones a ciegas en ATRESplayer PREMIUM. ¡No te lo pierdas!