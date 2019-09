Daniel García ha sido el primer talent que ha estrenado el plató de ‘La Voz Kids’. Antes de su paso por las Audiciones a ciegas, fue sorprendido en la calle por Eva González, la presentadora, entre lágrimas, le comunicó personalmente que estaba dentro del programa. Con solamente 7 años, ha logrado un pleno de los coaches con su increíble interpretación de 'El patio' de Pablo López. El pequeño talent gaditano ha enternecido a los coaches con su carisma y ha protagonizado un momento muy tierno cantando al lado de Rosario Flores el tema 'Qué bonito'. Daniel García inauguraba el equipo de Rosario Flores en una edición que promete dar muchas sorpresas.

Manuela Gómez: "Una artista se nace, no se hace"

tiene 7 años es de Barcelona. La joven talen se define a sí misma como youtuber, gipsy, flamenca y bailaora. Consiguió más de tres millones de visualizaciones en YouTube cantando ‘Me enamoré’ de Shakira. Desde el primer segundo, ha conquistado el escenario de ‘La Voz Kids’ cantando 'Aún no te has ido' de Vanesa Martín en las Audiciones a ciegas y ha revolucionado a los coaches generando un pleno más en la primera noche del programa. Además, Manuela Gómez yse han estrenado como coach y talent de equipo cantando un trocito de su canción 'Aún no te has ido'

Malu, la hija de Michel Salgado (ex jugador del Real Madrid y Selección Española, entre otros) acudió al programa para cumplir su sueño e cantar. La joven talent sorprendió con un vídeo en el que cantaba a los jugadores del Real Madrid en un avión. En las Audiciones a ciegas de ‘La Voz Kids’ se atrevió con 'Russian roulette' de Rihanna. Aunque no logró que ningún coach girase su silla, pudo cantar a dúo con David Bisbal el famoso tema 'Hate that I love you'. ¡Maravilloso momento!

Eva González volvió a sorprender a otra de las talents y quiso comunicar en persona a Paloma Puelles que estaría en las Audiciones a ciegas de ‘La Voz Kids’. La pequeña talent se quedó boquiabierta al ver a la presentadora entrar en la residencia de ancianos donde suele cantar cada domingo a sus ‘abueletes’. Paloma, de 12 años, emocionó a los cuatro coaches durante su audición recibiendo el cuarto pleno de la noche, la versión de 'Lucía' de Joan Manuel Serrat en la voz de la joven talent logró conquistar a todo el público e inauguró el equipo de David Bisbal tras vivir un momento único al cantar con Rosario Flores y David Bisbal encima del escenario: “Se nota que tiene algo muy especial”.

Salvador Bermúdez fue el segundo talent que se sumó al equipo de David Bisbal con una bonita interpretación de 'Al alba' de Pepe de Lucía. El talent de 13 años realizó una audición impecable y alborotó a los coaches de ‘La Voz Kids’ al producirse un bloqueo contra Rosario Flores. La coach madrileña juró vengarse de sus compañeros por los bloqueos que estaba recibiendo en el primer programa: era el segundo que recibía en la gala.

Finalmente, Melendi consiguió estrenar su equipo con la voz única de Sofía Esteban. Una talent de 14 años que logró impresionar a los cuatro coaches con un pleno tras escucharla cantar una versión de 'Miss celie's blues' de Shug Avery: “Siempre busco algo que sea diferente y me emocione”.

Así han quedado los equipos tras las primeras Audiciones a ciegas de ‘La Voz Kids’:

Equipo David Bisbal (2): Paloma Puelles y Salvador Bermúdez

