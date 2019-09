La cuarta noche de Audiciones a ciegas de 'La Voz Kids' prometía grandes voces. Laura Bautista fue la primera en abrir una noche llena de sorpresas. La joven talent cordobesa de 12 años nos ganó con su personalidad y además, se lució en el plató con una gran interpretación de 'I have nothing' de Whitney Houston. Una canción muy complicada que logró superar con creces. Vanesa Martín fue la elegida como coach de Laura y juntas, interpretaron un pequeño trozo de 'Perdóname', canción de la malagueña.

Vanesa Martín triunfó en el cuarto programa llevándose un total de tres voces nuevas a su equipo. Además de Laura Bautista, consiguió a Esperanza Bonelo y a Aysha Bengoetxea. Dos niñas con un talento muy especial y que llenó de alegría a la coach malagueña. En cambio, David Bisbal no sumó a nadie en su equipo en este cuarto programa.

Melendi: "Me he gastado un bloqueo para nada"

Rosario Flores se llevó a uno de los talents más queridos de la noche., un niño que Alejandro Sanz buscó por las redes sociales al escuchar una versión de una de sus canciones, pisó con mucha fuerza el escenario para interpretar el tema 'Cuando nadie me ve' . Un merecidísimo pleno si no fuese por Melendi, que utilizó uno de sus bloqueos contra David Bisbal aunque, rápidamente se percató de que el niño tenía su elección muy clara: irse con Rosario Flores. Los dos coaches protagonizaron un gran momento al saber la decisión de Chavito.

Melendi pudo llevarse a un nuevo talent a su equipo al final de la noche. María Fernández cautivó al coach asturiano con una original versión de 'When I was your man' de Bruno Mars. A pesar de los nervios de la niña, el coach consiguió una nueva voz en la cuarta noche: "Tu punto fuerte es la creatividad".

El lírico de Inés Navarro no consiguió que ningún coach girase su sillones. La pequeña talent de 10 años confesó que su sueño es ser cantante de ópera y a pesar de ser valiente, no pasó las Audiciones a ciegas. Lo mismo pasó con Toni Vallés, el joven talent que sueña con ser periodista y que los nervios le jugaron una mala pasada en su actuación cantando 'Invisible' de Malú.

Los equipos tras el cuarto programa de Audiciones a ciegas:

Equipo Vanesa Martín (6) : Manuela Gómez, Laura Valle, Aiert Alberdi, Laura Bautista, Esperanza Bonelo y Aysha Bengoetxea

: Manuela Gómez, Laura Valle, Aiert Alberdi, Laura Bautista, Esperanza Bonelo y Aysha Bengoetxea Equipo David Bisbal (5) : Paloma Puelles, Salvador Bermúdez, Berta Luna, Victoria Herraiz y Hugo Sánchez

: Paloma Puelles, Salvador Bermúdez, Berta Luna, Victoria Herraiz y Hugo Sánchez Equipo Melendi (5) : Sofía Esteban, Sara Gálvez, Alan Brizuela, Marta Berlín y María Fernández

: Sofía Esteban, Sara Gálvez, Alan Brizuela, Marta Berlín y María Fernández Equipo Rosario Flores (4): Daniel García, Juan Manuel Segovia, Lidia España y Chavito

