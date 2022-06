Nunca una decisión fue tan fácil: Carla Pintor 'ignora' a Pablo López para irse con Aitana

La sorpresa ha invadido a Carla Pintor cuando, justo en el último segundo de su actuación de las Audiciones a ciegas de 'La Voz Kids', Aitana ha pulsado el botón.

Aunque no había sido la única, pues Pablo López se había girado el primero pero, tras ver la dulce cara de la talent, él ya sabía que la había perdido.

Carla se ha mostrado muy inquieta sobre el escenario y no era capaz de mirar más de un segundo a otra persona que no fuese Aitana. "No te está mirando", le ha señalado Aitana entre risas a su compañero.

No fue una sorpresa que, siendo su fan número uno, Carla eligiese a Aitana como su coach, pero antes de escoger protagonizaron un mágico momento sobre el escenario.

