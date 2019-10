Melendi ha destacado en la décima noche de Audiciones a ciegas por ser el coach que ha conseguido tres voces en total. Tres talents muy diferentes que se han sumado al equipo del asturiano. De entre ellos, Lucie Labays, una talent de 14 años que ha destacado por su personalidad y originalidad con una versión propia de 'Girl just wanna have fun' de Cyndi Lauper: "Ha hecho una versión sumamente personal y complicada". Por otro lado, otra joven talent madrileña de 13 años, Olivia Fernández, que enterneció a todo el público de 'La Voz Kids' con su interpretación de 'Everyday' de High School Musical. Y finalmente, Pablo Castiñeira, un pequeño gallego de 10 años que sorprendió a ritmo de rock con el tema 'Sweet child of mine' de Guns N'Roses. En todas las ocasiones, Melendi luchó por sus nuevas voces contra Vanesa Martín, coach con la que comparte muchos gustos musicales, pero el asturiano ha salido vencedor en sus 'duelos' por equipos.

Vanesa Martín no se quedó atrás y sumó la voz que se llevó el pleno de la noche. Patricia García, una dulce talent de 12 años conquistó con su arte y su corazón al interpretar el tema 'Cai' de Niña Pastori. Los cuatro coaches se dieron la vuelta para conseguir su voz pero, la tierra que unía a la talent con la coach malagueña pesó más que cualquier otro motivo: "Tu corazón y tu alma lo quiero en mi equipo".

Rosario Flores: "Ha tenido verdad"

Rosario Flores, por otro lado, consiguió a. La pequeña talent de 9 años que venía de Las Palmas dispuesta a romper el escenario con su bonita versión de 'Wrecking ball' de Miley Cyrus y terminó por conquistar con su ternura a la coach madrileña en el último segundo.

David Bisbal fue el único que no sumó ninguna voz en su equipo en la décima noche de Audiciones a ciegas pero, nos dejó grandes momentazos durante la gala: el coach se lo pasó en grande jugando con los cámaras del programa y protagonizó un momento inolvidable al cumplir el sueño de un fan de entre el público. El almeriense convirtió al chico en coach y él se puso en la piel de un talent. Un momento muy emotivo.

Daniela Sánchez con su interpretación de 'Los gatos no ladran' de India Martínez y Marc Deyanov cantando 'In my blood' de Shawn Mendes, no lograron que ningún coach se girasen durante su audición. Los nervios son cada vez mayores y la competición se complica cada vez más al quedar menos huecos dentro de los equipos de los coaches.

Los equipos tras el décimo programa de Audiciones a ciegas:

Equipo Melendi (14) : Sofía Esteban, Sara Gálvez, Alan Brizuela, Marta Berlín, María Fernández, Marcos Balmori, Luis Giménez, Ahlam Akourrih, Julio Gómez, Enshar Ghateh, Pablo Monge, Pablo Castiñeira, Lucie Labays y Olivia Fernández.

: Sofía Esteban, Sara Gálvez, Alan Brizuela, Marta Berlín, María Fernández, Marcos Balmori, Luis Giménez, Ahlam Akourrih, Julio Gómez, Enshar Ghateh, Pablo Monge, Pablo Castiñeira, Lucie Labays y Olivia Fernández. Equipo Vanesa Martín (13) : Manuela Gómez, Laura Valle, Aiert Alberdi, Laura Bautista, Esperanza Bonelo, Aysha Bengoetxea, Laura Muñoz, Isabel Marsal, Eva Paul, Miguel Martín, Carmen Ferre, Evelyn Condrow y Patricia García.

: Manuela Gómez, Laura Valle, Aiert Alberdi, Laura Bautista, Esperanza Bonelo, Aysha Bengoetxea, Laura Muñoz, Isabel Marsal, Eva Paul, Miguel Martín, Carmen Ferre, Evelyn Condrow y Patricia García. Equipo Rosario Flores (12) : Daniel García, Juan Manuel Segovia, Lidia España, Chavito, Yolaini Viñas, Abel Bernal, Natalia Barone, Elena Aguallo, María Calero, Ruslana Panchyshyna, Paola Casas y Saira Suárez.

: Daniel García, Juan Manuel Segovia, Lidia España, Chavito, Yolaini Viñas, Abel Bernal, Natalia Barone, Elena Aguallo, María Calero, Ruslana Panchyshyna, Paola Casas y Saira Suárez. Equipo David Bisbal (11): Paloma Puelles, Salvador Bermúdez, Berta Luna, Victoria Herraiz, Hugo Sánchez, Juan Miguel Cortés, Alba Aguilar, Adriana Tonda, María Expósito, Ana Escudero y Lucía Souto.

Además, ya puedes adelantarte a la emisión y ver el undécimo y duodécimo programa de Audiciones a ciegas en ATRESplayer PREMIUM. ¡No te lo pierdas!