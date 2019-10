La competición sube de nivel y, los coaches luchan por encontrar a las últimas voces para sus equipos. En la penúltima noche de Audiciones a ciegas, Melendi y Vanesa Martín han encontrado el cierre final para completar sus 15 voces. Además, Rosario Flores y David Bisbal también han sumado talents muy especiales en sus equipos.

Melendi ha sido el primero en cerrar su equipo en el undécimo programa de 'La Voz Kids'. El coach asturiano, a falta de una sola voz, luchó por el gran talento de Julia Gonçalves. La talent gaditana de 14 años nos descubrió su pasado en el que tuvo la oportunidad de cantar con Anastacia e incluso, compartir escenario con más artistas. Su gran experiencia la demostró en las Audiciones a ciegas al versionar 'Something's got a hold on me' de Christina Aguilera. La joven talent se llevó al público de calle con su gran espectáculo encima del escenario cual 'mini diva'. Rosario Flores y Melendi lucharon por su voz en la que, finalmente, Julia decidió cerrar el equipo del asturiano tras sus bonitas palabras: "Tienes muchísimo potencial".

Vanesa Martín, a Irene Gil: "Eres un volcán"

fue la segunda en cerrar equipo en las Audiciones a ciegas. La malagueña obtuvo dos voces muy importantes para completar sus 15 niños., una talent de tan solo 12 años de Tenerife que dejó totalmente alucinada a Vanesa Martín. Rosario Flores, David Bisbal y Vanesa Martín sacaron sus mejores armas para conseguir a la joven talent pero, tras una increíble actuación de 'Mamma knows best' de Jessie J. , Irene Gil decidió irse al equipo de la coach malagueña. Finalmente, el cierre final lo puso el gran talento de, un joven malagueño de 13 años que brilló en el escenario con su versión tan personal de 'Stone cold' de Demi Lovato. Un auténtico prodigio para completar el equipo de Vanesa Martín.

Rosario Flores consiguió la voz llena de ritmo de Claudia Saura y así, sumó una nueva voz muy diferente dentro de su equipo. La talent alicantina de 12 años hizo bailar a todo el plató con su versión de 'Havana' de Camila Cabello e hizo que la coach madrileña se girase en el último momento por su voz. Talent y coach protagonizaron un momento muy divertido al descubrir que estaba dentro de 'La Voz Kids'.

Finalmente, David Bisbal también sumó una nueva voz muy potente en su equipo. El coach almeriense consiguió el pleno de la noche. Giada Alessio, una talent de 15 años de Las Palmas y de origen italiano, impresionó a todos con gran talento al interpretar 'Rise up' de Andra Day. Los cuatro coaches se giraron al escucharla en las Audiciones a ciegas y, tras grandes alegatos por parte de cada uno, la joven canaria decidió irse al equipo de David Bisbal. Además, coach y talent protagonizaron un momento muy emotivo al final de la actuación cuando Bisbal le cantó por todo lo alto el 'Cumpleaños Feliz' a su reciente voz de equipo. "¡Me muero!", confesaba Giada al ver que el artista le dedicaba este bonito momento.

En la undécima noche, tres talent no lograron pasar a la siguiente fase del programa: Lucía Álvarez, una joven de 13 años de Huelva amante del anime japonés que demostró su dulce voz cantando 'Cry me out' de Pixie Lott; Molly Puigcercos, una pequeña talent de 8 años de Andorra que nos cautivó con su presentación al lado de su hermana y que enterneció a todos con su versión de 'Thank you for the music' de ABBA; y Bryan Muñoz, un pequeño de 11 años de Las Palmas que cautivó con su forma de ser y su afán por llegar a ser como Luis Miguel al cantar 'La incondicional'.

Los equipos tras el undécimo programa de Audiciones a ciegas:

Equipo Melendi (15) : Sofía Esteban, Sara Gálvez, Alan Brizuela, Marta Berlín, María Fernández, Marcos Balmori, Luis Giménez, Ahlam Akourrih, Julio Gómez, Enshar Ghateh, Pablo Monge, Pablo Castiñeira, Lucie Labays, Olivia Fernández y Julia Gonçalves.

: Sofía Esteban, Sara Gálvez, Alan Brizuela, Marta Berlín, María Fernández, Marcos Balmori, Luis Giménez, Ahlam Akourrih, Julio Gómez, Enshar Ghateh, Pablo Monge, Pablo Castiñeira, Lucie Labays, Olivia Fernández y Julia Gonçalves. Equipo Vanesa Martín (15): Manuela Gómez, Laura Valle, Aiert Alberdi, Laura Bautista, Esperanza Bonelo, Aysha Bengoetxea, Laura Muñoz, Isabel Marsal, Eva Paul, Miguel Martín, Carmen Ferre, Evelyn Condrow, Patricia García Irene Gil y Marcos Díaz.

Manuela Gómez, Laura Valle, Aiert Alberdi, Laura Bautista, Esperanza Bonelo, Aysha Bengoetxea, Laura Muñoz, Isabel Marsal, Eva Paul, Miguel Martín, Carmen Ferre, Evelyn Condrow, Patricia García Irene Gil y Marcos Díaz. Equipo Rosario Flores (13) : Daniel García, Juan Manuel Segovia, Lidia España, Chavito, Yolaini Viñas, Abel Bernal, Natalia Barone, Elena Aguallo, María Calero, Ruslana Panchyshyna, Paola Casas, Saira Suárez y Claudia Saura.

: Daniel García, Juan Manuel Segovia, Lidia España, Chavito, Yolaini Viñas, Abel Bernal, Natalia Barone, Elena Aguallo, María Calero, Ruslana Panchyshyna, Paola Casas, Saira Suárez y Claudia Saura. Equipo David Bisbal (12): Paloma Puelles, Salvador Bermúdez, Berta Luna, Victoria Herraiz, Hugo Sánchez, Juan Miguel Cortés, Alba Aguilar, Adriana Tonda, María Expósito, Ana Escudero, Lucía Souto y Giada Alessio.

Además, ya puedes adelantarte a la emisión y ver el último programa de Audiciones a ciegas en ATRESplayer PREMIUM. ¡No te lo pierdas!