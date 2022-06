Así ha sido la segunda noche de Audiciones a ciegas de 'La Voz Kids': los niños rebosan ternura en los coaches

La segunda noche de Audiciones a ciegas de ‘La Voz Kids’ ha demostrado que el talento de los niños es impresionante. Aitana, David Bisbal, Pablo López y Sebastián Yatra han sumado nuevas voces a sus equipos y luchan por tener a los mejores artistas.

Pablo López sigue en cabeza tras sumar cuatro nuevas voces. Ya son ocho en total. En esta segunda gala ha sumado el rock de Fran García, el flamenco de Rocío Domínguez, el canto en francés de Carmen Alcalá y la inocencia de David Gil.

Fran García llegó pisando muy fuerte el plató de ‘La Voz Kids’. El joven talent gaditano ha impresionó a los cuatro coaches con una interpretación llena de fuerza del tema 'Show must go on' de Queen. Además, tuvo la oportunidad de cantar con Pablo López tras haberse incorporado a su equipo. ¡Revívelo!

Rocío Domínguez cantó con alma y corazón una versión muy especial del tema de 'Entre sobras y sobras me faltas' de Antonio Orozco. Además, antes de sumarse al equipo del coach malagueño, cantó al lado de Sebastián Yatra creando uno de los grandes momentazos de la noche.

Carmen Alcalá se atrevió con una canción en francés para demostrar su talento en las Audiciones a ciegas. La talent alicantina enamoró con su dulce voz cantando 'La bohème' de Charles Aznavour.

Por último, David Gil subió muy nervioso al escenario y se equivocó interpretando el tema 'City of stars' de la película 'La La Land' pero eso no le impidió que Pablo López viese en él su inocencia y talento para incorporarlo a su equipo. ¡Incluso lo animó a cantar a su lado 'El patio'!

Por otro lado, David Bisbal sumó dos nuevas voces a su equipo: la copla de Triana Jiménez y la potencia vocal de Anaïs Mardivirin.

Triana Jiménez trasladó la mismísima copla andaluza al plató de ‘La Voz Kids’ con el tema 'Limosna de amores' de Lola Flores. Un tema con el que logró conquistar a David Bisbal.

Anaïs Mardivirin impresionó con una gran calidad vocal al realizar una versión del tema 'Don't rain on my parade' de Barbra Streisand. Un pleno de coaches muy merecido con el que la talent mallorquina decidió irse al ‘Team Bisbal’.

Aitana continuó sumando dulces voces a su equipo. En la segunda gala se hizo con la dulzura de Claudia Santamaría y la tierna voz del pequeño Emilio Díaz.

Claudia Santamaría disfrutó como nunca mientras interpretaba el tema 'Lovely' de Billie Eilish. Con su dulce voz logró conquistar a Aitana quién se giró por su voz para sumarla directamente a su equipo.

Con el siguiente talent del equipo de Aitana vivimos un hecho histórico en ‘La Voz Kids’. Emilio Díaz ocasionó un doble bloqueo durante su actuación interpretando ‘Esta cobardía’ de Chiquitete. ¡Vaya momentazo!

Finalmente, Sebastián Yatra se hizo con dos nuevas voces para así, ya sumar tres talentos en su equipo. El coach colombiano volvió a optar por conseguir a los más pequeños y consiguió la ternura de Leonor Villalba y su ‘mini copia en rubio’, Mario Falero.

Leonor Villalba realizó una de las actuaciones más tiernas de la noche. La pequeña de 8 años cautivó con su versión del tema 'Colores en el viento' de la película Pocahontas. Antes de pertenecer al ‘Team Yatra’ cumplió su sueño de cantar al lado de David Bisbal su canción favorita de Frozen. ¡Qué ternura!

Por último, Mario Falero se autodenominó el ‘mini Yatra’ de la edición y se presentó con una canción de su ídolo, 'Como mirarte'. Sebastián Yatra decidió pulsar el botón para sumarlo a su equipo y, además, cumplir el sueño del talent: cantar a su lado en ‘La Voz Kids’.

Elena Navarro, Gonzalo Alba, Hana Picazo y Oliver Filgaira no consiguieron entrar en ninguno de los equipos pero pasaron las Audiciones a ciegas con una gran sonrisa y preciosas palabras de cada uno de los coaches. Además, Aitana fue la protagonista en hacer el sueño realidad de una de las pequeñas. ¡Un momento emocionante!

Resumen de equipos:

Pablo López (8 talents): Alberto Guzmán, Aroa Salaño, Rodrigo Cuesta, María Arilla, Fran García, Rocío Domínguez, Carmen Alcalá y David Gil.

(5 talents): Enrique Gabarre, Irene Molina, Naia Castro, Triana Jiménez y Anaïs Mardivirin.

(4 talents): Marina Oliván, Sandra Valero, Claudia Santamaría y Emilio Díaz.

(3 talent): Macarena Estévez, Leonor Villalba y Mario Falero.

