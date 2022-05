Así ha sido el estreno de La Voz Kids: emoción y dúos con Aitana y Pablo López

'La Voz Kids' no ha podido comenzar de otra manera que por todo lo alto. La tercera edición en Antena 3 será la más emocionante y espectacular y así nos lo ha demostrado tras vivir las primeras Audiciones a ciegas.

En su estreno, los cuatro coaches nos han sorprendido con una inauguración mágica. Aitana comenzó a cantar con su característica dulzura el tema 'Culpable' de David Bisbal. Por su lado, el coach almeriense interpretó de forma mágica 'Vas a quedarte' de su compañera. Pablo López se sentó al piano para poder emocionar a todo el plató con el tema 'Adiós' de Sebastián Yatra. Para finalizar, el coach colombiano iluminó este comienzo de Audiciones a ciegas con la canción 'Tu enemigo'.

La edición comenzaba con este show único con el que abría boca a una gala llena de talento, sueños cumplidos y lágrimas de emoción. Los coaches comenzaban a sumar voces a sus equipos y a pelearse por conseguir los mejores talentos.

Macarena Estévez fue la primera niña en pisar el escenario. La pequeña de 7 años impresionó a todos con su garra al cantar el rock 'Bienvenidos' de Miguel Ríos. Con este gran show protagonizaba el primer pleno de la noche, con bloque incluido de Pablo López a David Bisbal. Macarena estallaba en lágrimas de emoción al terminar su actuación y finalmente, decidió irse al equipo de Sebastián Yatra. La única talent que ha sumado el coach colombiano durante las primeras Audiciones a ciegas.

Aitana fue la coach que cumplió los sueños de muchos niños de 'La Voz Kids' al cantar a dúo con ellos. Durante su debut como coach, consiguió dos voces en las primeras Audiciones a ciegas: Marina Oliván y Sandra Valero.

Marina Oliván regresaba al programa tras no haber pasado las Audiciones a ciegas en la pasada edición. Dispuesta a superarse, emocionaba a todo el plató con una versión única del tema 'Always remember us' de Lady Gaga. La pequeña riojana de 12 años se ganó un pleno de los cuatro coaches y finalmente, pidió cantar con Aitana antes de pertenecer a su equipo.

La segunda talent que se incorporó al 'Team Aitana' fue la pequeña Sandra Valero. Una auténtica revolución que también conquistó a los cuatro coaches con un pleno al cantar el complicado tema 'La mala costumbre' de Pastora Soler. La pequeña valenciana de 9 años lo tenía muy claro desde que vio girarse a su ídolo y eligió a la coach catalana. Además, cumplió su sueño creando uno de los momentazos de la noche al poder cantar juntas el tema 'Vas a quedarte'. ¡Todos los coaches se quedaron fascinados con su talento!

Por su parte, David Bisbal mantuvo su legado de veterano y consiguió tres de las voces de la noche: Enrique Gabarre, Irene Molina y Naia Castro. Tres estilos muy diferentes con los que se ha emocionado mucho y ha logrado estrenarse en esta tercera edición.

El primero ha sido Enrique Gabarre, un talent francés de 10 años apasionado del flamenco. El pequeño se atrevió con el tema 'Algo especial en ti' de Sarayma, un tema que ha defendido con garra y pasión, y con el que ha logrado un merecido pleno de los cuatro coaches.

La segunda en sumarse al 'Team Bisbal' fue Irene Molina, quién sorprendió con su espectacular voz al cantar 'Someone you loved' de Lewis Capaldi. Sebastián Yatra y David Bisbal lucharon por la joven talent malagueña. Pero finalmente, Irene escogió al coach almeriense.

La tercera fue Naia Castro, una madrileña de 13 años que llegó a 'La Voz Kids' dispuesta a triunfar. La joven, apasionada de los musicales, se lució con el tema 'All I want' de Olivia Rodrigo. Pablo López también quiso sumar a la talent a su equipo pero fue David Bisbal quién se ganó esta gran voz.

Finalmente, Pablo López fue el coach que más talentos se llevó tras la primera noche de Audiciones a ciegas. El artista malagueño debutaba en la edición de los más pequeños y logró sumar cuatro niños con un enorme talento: Alberto Guzmán, Aroa Salaño, Rodrigo Cuesta y María Arilla.

El primero fue Alberto Guzmán, un gaditano de 13 años que se atrevió a cantar el tema 'No!' del propio Pablo López con Miriam Rodríguez. Tras confesar que era fan de la artista, e incluso conocerla durante los ensayos, le tocó interpretarla frente al artista. Pablo López fue el único que se giró por su voz y lo sumó automáticamente a su equipo. Para celebrarlo, cantaron a dúo el tema mientras el coach tocaba el piano. ¡Un momento único!

Otra de los plenos de la noche fue para Aroa Salaño. Una joven talent de 14 años de Almería que silenció el plató con una perfecta actuación del tema 'Stone cold' de Demi Lovato mientras tocaba el piano. Aroa se emocionó muchísimo al ver a los cuatro coaches girados pero tuvo clara su decisión: irse con su ídolo, Pablo López.

Finalmente, algo único en 'La Voz Kids': dos amigos de Aranda del Duero que se presentaban por separado al concurso. Dos talentos que se ganaron el pleno de los cuatro coaches y que justamente, decidieron irse los dos al equipo de Pablo López. El primero, Rodrigo Cuesta, impresionó con una voz con una personalidad única al interpretar 'Thinking out loud' de Ed Sheeran. Pablo López jugó un arma muy potente contra Aitana al bloquearla ya que, el talent quería irse con la coach catalana. Gracias a esta estrategia, el artista malagueño sumó la voz de este talent tan querido por todos. De todos modos, Rodrigo cumplió su sueño y puso cantar al lado de Aitana creando un momento mágico en el plató.

La última en incorporarse al 'Team Pablo' fue la amiga de Rodrigo, María Arilla también se ganó el merecido pleno de los cuatro coaches. La joven de 14 años enamoró e impresionó a todo el plató con su gran talentazo y poderío vocal interpretando el tema 'On my own' de Samantha Narks. Tras una complicada decisión, María decidió irse al equipo en el que estaba su amigo y pertenecer al equipo de Pablo López. ¡Bienvenida a 'La Voz Kids'

Resumen de equipos:

Pablo López (4 talents): Alberto Guzmán, Aroa Salaño, Rodrigo Cuesta y María Arilla.

(4 talents): Alberto Guzmán, Aroa Salaño, Rodrigo Cuesta y María Arilla. David Bisbal (3 talents): Enrique Gabarre, Irene Molina y Naia Castro.

(3 talents): Enrique Gabarre, Irene Molina y Naia Castro. Aitana (2 talents): Marina Oliván y Sandra Valero.

(2 talents): Marina Oliván y Sandra Valero. Sebastián Yatra (1 talent): Macarena Estévez.

Adelántate ya al preestreno en exclusiva de las segundas Audiciones a ciegas de 'La Voz Kids' en ATRESplayer PREMIUM.