Alegrías y errores marcan la penúltima noche de Audiciones a ciegas de 'La Voz Kids'

El fin de las Audiciones a ciegas de 'La Voz Kids' ya está muy cerca. Con el fin de la quinta gala, los huecos que quedan en los equipos de los coaches están muy ajustados.

En cabeza continúa Pablo López con 14 talents, tan solo le queda una voz para completar sus quince talentos. En este programa ha logrado sumar dos nuevas niñas: Daniela de los Ángeles y Marcela Mrvaljevich.

Daniela de los Ángeles enamoró al coach malagueño acompañada de su guitarra y creando una versión única de la canción 'Driver's license' de Olivia Rodrigo. Antes de escoger pertenecer al ‘Team Pablo’ no se resistió en pedir a Aitana cantar a su lado el tema ‘Con la miel en los labios’ creando un momento único. ¡Qué bonito!

La otra integrante del equipo del malagueño fue la pequeña Marcela Mrvaljevich que sacó una potente voz con tan solo 10 años del tema 'Shallow' de Lady Gaga. Pablo López pulsó en el último segundo para llevarse esta voz tan especial.

David Bisbal ha conseguido a tres de las voces más codiciadas de la noche. El artista almeriense ya cuenta con 13 talents en su equipo, solamente debe seleccionar a dos más en el próximo programa.

En las quintas Audiciones a ciegas se ha hecho con Gio García, un pequeño que revoluciónó el plató con el tema 'Who wants to live forever' de Queen. ¡Puro rock and roll! Además, también sumó la dulzura de Nayeli Ruiz, la pequeña “sirena” madrileña se llevó un pleno al interpretar 'Tu canción' de Amaia y Alfred. Además, también compartió un precioso dúo con Aitana cantando 'Arde'.

Uno de los talents que se sumó al ‘Team Bisbal’ fue la sensación de la noche. Christian Losada que sacó un impresionante duende flamenco con tan solo 12 años al interpretar el tema ‘La azotea’ de Niña Pastori. ¡David Bisbal fue muy feliz al poder llevárselo a su equipo!

Aitana también sumó tres nuevas voces en la penúltima gala de Audiciones a ciegas, teniendo así un total de 12 talentos en sus filas. La coach barcelonesa seleccionó a tres niños con estilos muy diversos: Roberta Fauteck, Oihan Aristizabal y Sasha Matsiavina.

El estilo de Roberta Fauteck dejó a todo el plató en silencio con su magistral interpretación cantando ‘Lovin’ you’ de Minnie Riperton. Su perfecto falsete conquistó a los cuatro coaches que no dudaron en pulsar su botón, a pesar del bloqueo a Pablo López, finalmente, la talent madrileña se unió al ‘Team Aitana’.

Oihan Aristizabal impresionó mucho con su timbre de voz. El talent guipuzcoano de 15 años se ganó al público de ‘La Voz Kids’ con su versión del tema 'Take me to church' de Hozier. Además, eligió pertenecer al equipo de Aitana de una forma muy original: como si una vencedera de lucha libre se tratase.

La tercera en sumarse al equipo de la coach barcelonesa fue Sasha Matsiavina. Una talent de origen bielorruso que sacó toda la esencia de Alicia Keys en el plató de ‘La Voz Kids’ con su preciosa versión del tema ‘Fallin’.

Finalmente, Sebastián Yatra ya cuenta con 11 talentos en su equipo. El coach colombiano se ha hecho con dos voces en este programa. En las próximas Audiciones a ciegas deberá conseguir a los cuatro que le faltan para completar sus filas.

Una de ellas fue Lena Ilievska, una pequeña talent que nos ha transportado toda la esencia del jazz al plató de ‘La Voz Kids’ con una maravillosa actuación cantando 'Dream a little dream of me' de Doris Day.

El momentazo de la noche llegó cuando Sebastián Yatra vivió un momento inesperado como coach. Mientras Jesús López interpretaba el precioso tema ‘Al alba’ de Paco de Lucía, al coach colombiano se le cayó la libreta en el botón del bloqueo de David Bisbal, girándose automáticamente su sillón para obtener la voz del talent onubense. Un error que le hizo sumar la voz flamenca que tanto ansiaba, ¡el destino les ha unido!

Resumen de equipos

Pablo López (14 talents): Alberto Guzmán, Aroa Salaño, Rodrigo Cuesta, María Arilla, Fran García, Rocío Domínguez, Carmen Alcalá, David Gil, Pol Calvo, Idaira Campaña, Antonio Cortés, Chloe Casugo, Daniela de los Ángeles y Marcela Mrvaljevich.

(14 talents): Alberto Guzmán, Aroa Salaño, Rodrigo Cuesta, María Arilla, Fran García, Rocío Domínguez, Carmen Alcalá, David Gil, Pol Calvo, Idaira Campaña, Antonio Cortés, Chloe Casugo, Daniela de los Ángeles y Marcela Mrvaljevich. David Bisbal (13 talents): Enrique Gabarre, Irene Molina, Naia Castro, Triana Jiménez, Anaïs Mardivirin, José David Giménez, Mara Ugalde, Blanca Miralles, Mario Argüello, Rubén Gómez, Gio García, Nayeli Ruiz y Christian Losada.

(13 talents): Enrique Gabarre, Irene Molina, Naia Castro, Triana Jiménez, Anaïs Mardivirin, José David Giménez, Mara Ugalde, Blanca Miralles, Mario Argüello, Rubén Gómez, Gio García, Nayeli Ruiz y Christian Losada. Aitana (12 talents): Marina Oliván, Sandra Valero, Claudia Santamaría, Emilio Díaz, Francheska Cruz, Naibeth Sánchez, Carla Pintor, Elia Camí, Marta Porris, Roberta Fauteck, Oihan Aristizabal y Sasha Matsiavina.

(12 talents): Marina Oliván, Sandra Valero, Claudia Santamaría, Emilio Díaz, Francheska Cruz, Naibeth Sánchez, Carla Pintor, Elia Camí, Marta Porris, Roberta Fauteck, Oihan Aristizabal y Sasha Matsiavina. Sebastián Yatra (11 talents): Macarena Estévez, Leonor Villalba, Mario Falero, Shariff Ardá, Paula Paredes, María Borja, Diego Pulido, Joel Tena, Zoe Medina, Lena Ilievska y Jesús López.

Adelántate ya al preestreno en exclusiva de las últimas Audiciones a ciegas de 'La Voz Kids' en ATRESplayer PREMIUM.