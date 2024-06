La mayor competición entre coaches y asesores tras las cámaras de La Voz Kids: "¡El máquina me está ganando!"

Los coaches y sus asesores se han enfrentado a un reto muy divertido detrás de las cámaras de La Voz Kids. Melendi, David Bisbal, Lola Índigo y Rosario han jugado junto a Mau & Ricky, Álvaro Soler, Judeline y El Kanka al reto del vaso.

Toda una competición antes de los Asaltos a la que han tenido que enfrentarse y que han vivido como nunca: "Álvaro me gustaría ganar", le ha dicho Bisbal a su asesor.

Para la competición les hemos puesto un vaso lleno de agua sobre un rollo de papel higiénico. Para ganar tenían que llegar al final intentado no derramar mucha agua porque si no, el papel se rompía y no ganaban. ¿Quién habrá conseguido llegar al final?

¡No te pierdas este juego tan divertido de La Voz Kids en el vídeo de arriba!