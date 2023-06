Emma llora desconsoladamente al pasar a los Asaltos: “Cuando ensayaba me salía mal y ahora también”

La primera Batalla entre Emma, Andriy y Barbare nos dejó un momento muy emotivo. Los tres talents del equipo de David Bisbal nos han dado un auténtico espectáculo cantando ‘Cry me out’. Y el almeriense, con muchas dudas ante una decisión tan complicada, se decantó por la voz de Emma.

La pequeña ha roto a llorar desconsoladamente por pasar a los Asaltos. Son lágrimas de alegría, una recompensa por todo el trabajo que tiene detrás. El coach ve una sensibilidad especial en la voz de Emma, y cree que ha sido muy constante en toda la canción.

Pero la talent no lo ve así. La pequeña no podía parar de llorar y ha confesado su sorpresa al ser elegida por Bisbal porque pensaba que iba a elegir a Andriy o a Barbare ya que ella... ¡se había equivocado en la canción!

“Siempre cuando ensayaba me salía mal una cosa y ahora también me ha salido, pero parece que no se ha notado”, ha dicho Emma, a lágrima viva. Mientras, en el escenario, Andriy ha destacado lo bien que su compañera lo hizo en la actuación. ¡Revive este momentazo!