Andriy, Emma y Barbare llenan de energía el plató de ‘La Voz Kids’ con ‘Cry me out’

El equipo de David Bisbal y Rosa López han abierto las Batallas de la cuarta edición de ‘La Voz Kids’. Los primeros talents en enfrentarse a las Batallas han sido Andriy, Emma y Barbare.

Los tres son los más pequeños de su equipo así que el coach no ha dudado en elegir un tema acorde a ellos: ‘Cry me out’.

Andriy, Barbare y Emma han protagonizado una batalla muy especial y divertida, se nota que los tres han disfrutado mucho en el escenario.

¡Qué espectáculo! Los tres lo han hecho genial, por eso, David Bisbal y Rosa están muy orgullosos de la Batalla que han protagonizado: “Hacéis una unión muy bonita”, ha señalado Rosa al terminar la actuación. ¡Revívelo en el vídeo de arriba!