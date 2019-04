COACH LA VOZ KIDS

Melendi no se considera un experto en castings y confiesa que no ha hecho demasiados en su vida, de hecho, no ha hecho ninguno. Pero el coach pone de manifiesto que cuando alguien se enfrenta a una situación que conlleva presión debe escoger una canción de la que esté muy seguro: "Hay que tenerla interiorizada". Además, el cantante asegura que "un casting no es un sitio para experimentar, tienes que ir convencido de lo que vas a hacer".