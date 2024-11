¡La suerte le sonríe! Ana gana casi 30.000 euros en La ruleta de la suerte noche

Ana ha llegado a La ruleta de la suerte noche con las mismas ganas y alegría que sus compañeros de atril. Sin embargo, ella se ha llevado la suerte de calle.

Durante todo el programa hemos visto a Ana tomar muy buenas decisiones en el momento adecuado. Y no es que sus compañeros no hayan hecho lo mismo, pero no han tenido la misma suerte.

Diego comenzaba el programa muy bien, pero una parada en la quiebra ha echado por tierra todo lo que había ganado hasta el momento.

Jenny, por su parte, también iba genial. Ha llegado a acumular hasta 9.200 euros en su marcador. Una cantidad que ha terminado perdiendo tras perder el turno por azar.

Y aunque Ana no ha logrado resolver el panel final, se lleva a casa casi 30.000 euros, una cantidad más que suficiente para celebrar sus buenas jugadas. ¡Enhorabuena, Ana!