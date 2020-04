Vota por tu error más surrealista de ‘La ruleta de la suerte’

2

2. La pesadilla de los concursantes de ‘La ruleta de la suerte’ por no saber leer

Comenzaba 'La ruleta de la suerte' con un panel de velocidad y los concursantes no lo han tenido nada fácil. Tras más de varios intentos los concursantes no conseguían acertar el panel y todo por culpa de no saber leer bien el panel. Un momento que ha puesto muy nervioso a Jorge Fernández.