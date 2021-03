Un titular loco llena de dudas ‘La ruleta de la suerte’: “Ya no quiero saber nada más”

El titular loco de la Prueba de Velocidad nos dejó una curiosa historia de un anillo que, 39 años después de haberse perdido, regresó a manos de su dueña. Jorge Fernández nos relató esta curiosa historia que comenzó cuando un hombre encontró dicho anillo entre las pertenencias de su suegra.

A pesar de la explicación, el tema suscitó alguna que otra duda y nuestro presentador tuvo que salir como pudo de esa situación por no tener toda la información.

“Ya no quiero saber más de este titular loco”, comentaba Jorge Fernández para no seguir descubriendo malas noticias.

¡Así se vivió en el programa!

Marta, una de las concursantes, logró entristecer a Jorge Fernández por no escuchar lo que le estaba diciendo durante uno de los paneles. “Otra más que no me escucha”, comentaba el presentador. ¡Así fue ese momento!