El motivo por el que Sara ha acudido a La ruleta de la suerte: “Para darle en los morros”

En 2018 Julio le dijo a la familia que vivía de alquiler en su piso de Móstoles (Madrid) que tenían que abandonar la casa en un plazo estipulado ya que necesitaba la propiedad. Sus inquilinos no solo no salieron del piso, sino que desde entonces no le pagan el alquiler. Julio está desesperado y lamenta que no recibe ningún tipo de ayuda.