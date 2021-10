¡De infarto! Cris resuelve el panel de la Gran Final por una generosa cifra: “Estoy flipando”

Cris ha hecho un gran concurso en ‘La ruleta de la suerte’ donde ha conseguido llegar a la Gran Final con 2025 euros y cinco segundos extra. Sin embargo, la buena racha no ha cesado cuando se ha enfrentado a este panel donde debía descubrir un macizo y su localización.

La concursante ha conseguido acertarlo a falta de 10 segundos por terminar el tiempo y no podía creérselo, ya que no conocía este lugar geográfico: “Simplemente me cuadraba”, ha confesado emocionada.

Pero más ha alucinado cuando ha visto lo que había dentro del sobre… ¡9000 euros!

¡Qué momento tan emocionante para Cris!