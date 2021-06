El gracioso despiste de un concursante desata las bromas de Jorge Fernández

Sergio ha resuelto el panel por 350 euros y se ha puesto en cabeza entre sus dos oponentes.

Al completar el panel, Jorge Fernández ha comentado que Sergio lo ha resuelto con poco dinero en el marcador ya que había opciones de sumar algo más, pero el concursante ha señalado que le ha venido muy bien que una de sus oponentes dijera la consonante ‘b’ para esclarecer un poco más el panel.

“Pensaba que eran ‘atracos’ y no ‘abrazos’”, ha comentado Sergio entre risas, a lo que el presentador no ha podido resistirse. Tras este momento, han continuado las bromas después de este pequeño despiste y ha señalado que no cree que la gente “vaya atracando aeropuertos”.

¡No te pierdas este divertido momento!

En el panel con bote, Laura ha protagonizado una jugada magistral para caer en el bote y llevarse poco más de 2.000 euros a su marcador. ¡Vuelve a verlo en el video!

