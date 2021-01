La frase de una canción que no convence a Jorge Fernández y Laura Moure: “No me ha gustado mucho”

Después de que Gema resolviera el primer panel de ‘La ruleta de la suerte’, la banda del programa cantó una canción que sorprendió a nuestros presentadores por su última frase.

Jorge Fernández confesaba que no le había gustado nada esa frase mientras Laura Moure reiteraba que no se aconseja, entre profesionales, no escuchar a otros. ¿Quieres saber qué frase es? ¡Dale al play al vídeo y descúbrelo!