Euforia contenida en el plató de ‘La ruleta de la suerte’: ¿Se te sale el corazón, verdad?

A Edu le ha llegado el turno con el panel prácticamente resuelto y su puesto asegurado en la final aunque no se llevara nada de dinero. Aunque Jorge Fernández le ha explicado todo esto, Edu había venido a jugar, y eso es lo que ha hizo.

Después de probar varias tiradas para llegar, por fin cayó y no podía creérselo. El concursante que comenzó con muy mala suerte había conseguido acumular un marcador de 2662 euros.

¡Normal que se agarrara el pecho de la emoción!

¡Revive este momento en el vídeo de arriba!