El consejo de Jorge Fernández que ha dejado en blanco a una concursante

Desde que le ha llegado el turno a Ana en este panel, ha conseguido desenvolverse bien. A pesar de no lograr sumar mucho dinero, tras caer en la cifra de 0, lo tenía prácticamente resuelto.

Después de esta última jugada, Jorge Fernández le ha aconsejado que, cuando no tiene la posibilidad de sumar nada, es mejor que no diga una consonante que esté repetida. Ella no lo ha entendido, pero ha resuelto el panel igualmente.

