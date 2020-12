Un concursante de ‘La ruleta de la suerte’, a punto de abandonar el plató por su tremenda mala suerte

Nuestro concursante Jaime ha tenido muy mala suerte durante todo su paso por ‘La ruleta de la suerte’. Jorge Fernández se daba cuenta de que habían jugado ya seis paneles y Jaime todavía no había tirado ni una sola vez de la ruleta.

Pero su desgracia no quedaba ahí. Sus dos compañeras seguían jugando y acumulando dinero en sus marcadores cuando él todavía no había jugado. La mala suerte estaba de su lado ya que, cuando logró tirar de la ruleta, Jaime dijo una letra que no se encontraba en el panel.

¡Qué mala suerte ha tenido Jaime! ¿Quieres ver cómo han sido esos momentos? ¡Descúbrelo todo en el vídeo!