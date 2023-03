¡Celebramos el Día del Padre! Recordamos los mejores consejos y anécdotas en ‘La Ruleta de la Suerte’

Hoy, 19 de marzo, se celebra el Día del Padre, una fecha que hace mención especial también a San José y que en la historia se ha marcado con mucho cariño. Señalado en las agendas de todos, en ‘La Ruleta de la Suerte’ también hemos querido celebrarlo recordando algunos de los mejores momentos que hemos vivido en el plató. ¡Que los disfrutes!

Ilusionarse con una palabra

Situaciones muy entrañables que muestran el cariño y vínculo que se forjan entre concursantes y sus familiares han pasado por el programa. Quizás, uno de los más recordados sea aquel panel que sacaba a la luz la importancia de una palabra, un simple ‘te quiero’ que puede ser el afecto más bonito que los padres puedan recibir de sus hijos y más, si es un día como hoy.

Momentos como estos son los que queremos recordar. Aunque para nosotros es algo sencillo, para ellos puede llegar a ser un gran regalo. Jorge Fernández, tras explicar esta historia, ha despertado sentimientos de ternura en el plató y confesaba: “Tenemos que decirlo mucho más, nos hace tanta ilusión”.

Sentirse uno

Con los sentimientos a flor de piel, Jorge Fernández se emocionaba recordando cómo es ser padre y se veía similar a la letra de esta canción en momentos vividos con su hijo Ian.

Joaquín cantaba ‘Capitán Tapón’ de Alejandro Sanz con una letra que hacía que se pusiera la piel de gallina al escucharla, con frases como: “En mi casa vive un tipo que me manda, torea… pero me da un abrazo y me gana”.

Frases muy especiales que Jorge Fernández ha disfrutado al recordar. Los tres integrantes de la banda de música también son padres y han conmemorado con mucho cariño los momentos que han hecho sonar: “Lo vas cantando y se te va cayendo la lagrimilla”, confesaba Joaquín.

Infinita paciencia

En el plató hoy se ha visto reflejado uno de los mayores dones que tienen los padres con sus hijos: la paciencia. Un superpoder que se le viene dado desde el primer segundo que adoptan el seudónimo de papás.

Sandra ha resuelto un gran panel, 1.025 euros que ha logrado llevarse tras resolver un panel con la pista de ‘Haz lo que quieras’. Seguro que esa frase la has escuchado más de una vez y más si proviene de dentro del núcleo familiar. Jorge Fernández confesaba que la pista es una frase recurrente de todos los padres y que, además, por supuesto que también se ve reflejada en ella.

“Como padre, esto puedo decirlo un montón de veces al día”, confesaba el presentador a la concursante ganadora del panel que además se retractaba en ella y afirmaba que ella como hija también se veía ahí reflejada.

Ser el reflejo de un padre

Para un padre, que alguien le diga que su hijo se parece a él es motivo de satisfacción y de orgullo. Que tu hijo sea un reflejo de ti es algo que hace mucha ilusión escuchar y si no… ¡que se lo digan a Jorge Fernández!

El presentador ha confesado que cuando le comentan lo mucho que se parece su hijo Ian a él, se le dibuja en la cara un gran gesto de alegría, ¿pero qué es lo que sienten los hijos? Pues Jorge ha sido muy sincero, entre risas y en tono humorístico ha contado la reacción de su hijo cuando escucha esta semejanza: “¡Sí hombre!”.

Estar siempre dispuestos

Los padres siempre están dispuestos a ayudarnos y a permanecer a nuestro lado cada vez que lo necesitemos. Vivamos con ellos o no, siempre vamos a contar con su ayuda.

Un momento muy recordado en este programa es el día en el que el joven Andoni resolvía el panel y le hacía recordar a Jorge Fernández ‘el mundo de los tápers’. Valorar lo que los padres hacen por nosotros es algo que debe estar muy presente y por ello ha salido a la luz cómo se siente uno cuando va a visitar a sus padres el fin de semana y regresa con aquellos “benditos tápers” de la comida de siempre que le alegran la semana.