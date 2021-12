El bote se le resiste a Mario: “Antes por deceso, ahora por exceso”

A Mario le ha llegado el turno con el ‘me lo quedo’ de Ana Belén, que le ha venido genial para el último panel. El concursante se sabía la respuesta, asique ha intentado ir a por el ansiado y deseado bote.

Sin embargo, no ha habido suerte y Jorge Fernández no se podía creer todo lo que estaba pasando. Ha utilizado el supercomodín, ha dicho una letra repetida para poder volver a tirar con el comodín robado… ¡lo ha intentado todo!

Las ganas no han sido suficientes para conseguirlo, ¡qué pena! No obstante, Mario no ha perdido la sonrisa en ningún momento.

