“¡Úsalo!”: La presión del público lleva a Blanca a usar el comodín

¡Hoy las concursantes no daban ni una! Entre Blanca con la “i” y Pilar con la “l”, por mucho que insistieran no acertaban. Quizás serán sus letras de la suerte, pero hoy no le han dado mucha.

A pesar de que Blanca ha comprado la “i” para responder el panel y ha fallado, ha decidido utilizar el comodín que tenía. Aunque ella en un principio tenía pensado guardárselo hasta la final, finalmente se ha decantado por utilizarlo.

El público le gritaba: “¡úsalo!”. No sabemos si habrá sido la presión del público o el hecho de pensar que su suerte iba a ir a mejor, pero la concursante no ha llegado a resolver el panel. Blanca ha caído en la casilla de la quiebra, lo que significa que no solo ha perdido su turno, sino también los 275 euros que tenía acumulados.

¿La suerte de Blanca irá a mejor?, ¿Habrá sido un error utilizar el comodín? No te pierdas el programa de hoy y, sobre todo, no dejes pasar este momento de indignación de Blanca. Dale al play.