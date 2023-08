“A todos nos gusta”: Así serían las vacaciones soñadas de Jorge Fernández

Pocas veces hemos visto a Jorge Fernández implorar algo con tanto deseo como ha sido la resolución de este panel completado por Luis. Cuando uno viaja a otro país lo más normal es comprar un billete de avión, pero… ¿qué tal un avión privado?

Al presentador se le estaba haciendo la boca agua con solo imaginar el viajar en un avión privado. “Si yo creo que a todos nos gusta esas ‘pequeñas’ cosas”, decía Jorge bromeando.

Pero no solo ha pensado este medio de transporte, para tenerlo todo ha añadido que “a todos nos gusta ese pequeño yate, ese Ferrari o ese pequeño casoplón”. Se podría decir que, por una vez, Jorge no ha deseado antes una cosa y que no pueda tenerla. ¡Disfruta de este momento en el vídeo!