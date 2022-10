La técnica de Jorge Fernández para ligar cuando era joven: “Si no, no me comía un colín”

Mimi ha resuelto por 850 euros un panel en el que evidenciaba que todo el mundo tenemos un amigo que liga cuando baila. Incluso la propia concursante le ha dedicado el mensaje a un amigo suyo que, asegura, le ocurre exactamente lo mismo que pone en el panel.

Ha sido entonces cuando Jorge Fernández también se ha mojado y ha hablado de su experiencia bailando en las discotecas, asegurando que de joven no se le daba nada bien. Pero tiene otra técnica que se le daba mejor y le funcionaba: “Sino no me comía un colín”, confesaba el presentador de ‘La ruleta de la suerte’. ¿De qué puede tratarse? ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!