“Me lo sabía”: David pierde todo su dinero por arriesgarse a tirar una vez más

David, uno de los concursantes de La ruleta de la suerte de hoy parecía no estar lo suficientemente satisfecho con el dinero que tenía y se ha lanzado a tirar otra vez para conseguir más. Lo que él no sabía es que la jugada le iba a salir cara, ¡ha perdido 825 euros! Al jugador parece que no le ha acompañado la suerte y ha caído en la peor casilla de la ruleta, la quiebra. ha caído en la quiebra por lo que ha perdido todo el dinero que había acumulado.

Aun así, David ha decidido que no quería irse con las manos vacías y ha utilizado su comodín para seguir respondiendo al panel. ¡Y menos mal!, porque su suerte ha ido a mejor y ha conseguido caer en la casilla de: “Me lo quedo”, con la que le ha quitado a Sergio todos los premios que había ganado durante el programa, que eran bastantes y en la “Exprés”, que ha decidido levantar y ha respondido correctamente: “Dejar de correr cuando el profesor no mira”.

Con este panel, el concursante ha aprovechado para abrir un pequeño debate y ha añadido: “Y cuando no miraba también”, que nos ha permitido descubrir que Jorge Fernández había sido profesor de educación física y ha comentado que de esas le hacían muchísimas. El presentador ha concluido diciendo: “Intenté cambiar la educación física, pero no hubo resultados”.

No pasa nada Jorge, la intención es lo que cuenta. Hoy ha sido otro día más en el que el panel da apertura a un pequeño debate que nos permite conocer mejor a los protagonistas del día, en este caso a Jorge Fernández, el presentador. ¡Revive este momento!