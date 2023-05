¡Las prisas no son buenas! Tamara resuelve un panel y se lleva la bronca de Jorge Fernández

En la mayor parte de los casos, por no decir prácticamente todos, los concursantes tienen que comunicar a Jorge Fernández que van a resolver el panel de ‘La ruleta de la suerte’.

En esta ocasión, Tamara, una de las concursantes de este lunes, no le ha transmitido en ningún momento la intención que tenía al presentador, por lo que les ha pillado a todos por sorpresa y no han podido reaccionar bien.

Sin embargo, no le ha salido mal a la concursante, ya que ha acertado la resolución del panel y se ha llevado 500 euros. Aunque sí que ha recibido una pequeña bronca de Jorge por no comunicárselo y por no haber usado el ‘me lo quedo’. ¡Revive el momentazo!