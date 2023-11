La opinión de Jorge Fernández sobre la moda de los mandalas: “Para mí, esto no es”

Pintar mandalas es el nuevo hobby de muchas personas. Esta actividad promete relajar a los aficionados, centrándose en los colores y los trazos. Sin embargo, son muchos los que no son capaces de disfrutar de sus beneficios.

“A mí, desde luego, no me relajaría mucho”, ha admitido Jorge Fernández. El presentador ha confesado que no es muy bueno pintando y que los mandalas le estresarían demasiado. “Yo me saldría de la línea todo el rato”, ha dicho, entre risas.

Elegir los colores adecuados para que combinen puede llegar a ser una gran responsabilidad y Jorge bien lo sabe. “Para mí, esto no es”, ha advertido el presentador. ¿Conseguirá algún día verle el atractivo a la pintura?