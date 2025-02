“Mi madre me va a matar, pero voy a tirar”: Melba se arriesga a caer en el “se lo doy” con tal de conseguir el super comodín

Melba tenía 500 euros, pero ha querido seguir tirando para conseguir adivinar la letra oculta y llevarse el super comodín. Aunque tenía muchas probabilidades de caer en la casilla del “se lo doy”, la concursante no se lo ha pensado, a pesar de saberse la respuesta al panel.

Melba ha dejado claro que ha venido a jugar y ella quería llevárselo todo: “Mi madre me va a matar, pero voy a tirar”, ha dicho. Con confianza en su fuerza, ha estado a punto de caer en el “se lo doy”, pero finalmente ha conseguido 50 euritos más.

Como la “f” no era la letra oculta, ha seguido tirando con la suerte de que ha caído en la doble letra y la “v” era la oculta. Con 550 euros ha resuelto y se ha llevado el super comodín. ¡Y menos mal!, porque la concursante tenia una gran cantidad de gajos y el dinero que había acumulado no estaba nada mal.

Además, el panel ha abierto debate: ¿Hamburguesa con o sin pepinillo? Los más puristas han defendido que sin pepinillo porque le quita sabor al resto, pero Joaquín con que tenga carne se conforma. Estos debates son los que nos ayudan a conocer un poquito más a los concursantes y al público, ¡que nos encanta!

Bien jugado Melba, ¡quien no arriesga no gana! Dale al play para no perderte este gran momento con debate incluido.