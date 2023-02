Lucía confía en su tirada y arriesga todo al panel del bote ¿lo conseguirá?

Lucía no para y no deja de intentar ahorrar lo máximo. Ha llegado el panel del bote y la cifra es, como dice Jorge Fernández: “algo cada vez más goloso”. La joven no quiere perder su oportunidad de conseguir llevarse a casa lo máximo y aunque le cueste, ella se decide a seguir jugando.

“Esta es mi tirada, voy a tirar” decía Lucía sin dejar que la mala racha pasada antes le frenara. La concursante del atril amarillo vuelve a jugar y ante las caras y gestos nerviosos del público, ella no piensa en nada más que en conseguir su objetivo. ¿Saldrá del programa con su viaje a Italia? Dale al play y no te lo pierdas.