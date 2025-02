Leticia se arriesga y cae en el bote: “La suerte va de la mano de la inconsciencia y la valentía”

Leticia ha caído en el bote, pero era demasiado pronto. Solo tenía tres letras en el panel y la que ha dicho tampoco le ha servido de gran ayuda por lo que ha seguido tirando.

La concursante ha tenido la mala suerte de caer en el Se lo doy y le ha devuelto los gajos a Miquel, que ha tenido el azar de su lado y se ha llevado un premio de regalo. Leticia ha fallado y el turno ha pasado a María, que ha perdido el turno también. Miquel ha caído en el Se lo doy y le ha devuelto los gajos y el turno a Leticia, porque el concursante también ha fallado.

Leticia ha estado a punto de caer otra vez en el Se lo doy, pero se ha librado por muy poquito. Ahora que tenía dinero ha comprado algunas vocales y como ya se sabía la respuesta, ha querido ir a por el bote, pero le ha costado decidirse: “Como tire al bote y falle, vosotros no vais a escuchar a mi padre, la que le va a escuchar voy a ser yo”, ha dicho la concursante.

Cuando Leticia se ha enterado de que si conseguía el bote se convertía en la finalista, se ha decidido: “Hemos venido a jugar”, ha pronunciado. Y ¡suerte!, ha caído en el bote. Valiente o inconsciente, Leticia ha resuelto y se ha llevado un olón de 2.900 euros.

Jorge Fernández le ha preguntado que, si ha sido por inconsciencia o por valentía, pero para la concursante van las dos de la mano. Quien no arriesga no gana y Leticia ha sido un gran ejemplo de ello. La concursante no solo se va a librar de una bronca de su padre, sino que además se ha coronado como finalista de hoy con 3.800 euros. ¡Revive este momentazo!