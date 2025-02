Una jugada de vuelta: Rafa e Irene se intercambian los gajos al caer en la casilla de “se lo doy”

¡Vaya programón que se está marcando Rafa!, y es que le lleva una delantera importante a sus compañeras. Parece que Irene y Pilar no han sido las únicas que se han dado cuenta, porque Jorge Fernández también ha lanzado un mensaje: “El único que lleva un marcador interesante es Rafa”.

Rafa estaba en racha hasta que ha caído en la casilla de “se lo doy” y ha perdido todos sus gajos que ya casi ocupaban la mesa entera. “Hay una que se va a alegrar un montón”, ha dicho el presentador. A pesar de que las dos concursantes le han suplicado a Rafa, la afortunada que se ha llevado los gajos ha sido Irene.

Pero Irene ha estado en posesión de los gajos por poco tiempo, porque después de que Rafa perdiera su turno tras decir la “d”, que no estaba en el panel, Irene ha caído también en la casilla de “se lo doy” y ha decidido devolverle a Rafa el favor.

¡Vaya suerte, Rafa!, porque además de haber recuperado tus gajos has conseguido 100 euritos más, que no está nada mal. La que no está teniendo tanta suerte es Pilar, porque entre que la pobre no para de caer en la quiebra y que sus compañeros le han dejado de lado, no ha acumulado nada.

Veremos si Pilar consigue remontar y si Rafa se convierte en el concursante estrella del día de hoy, pero de momento, ¡no te pierdas este momentazo!