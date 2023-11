Jorge Fernández increpa a Joaquín: “Socio, no me metas prisa”

La ruleta de la suerte ha comenzado como todos los días con la presentación de los concursantes, pero cuando ha llegado el turno para que Jorge Fernández y Laura Moure saliesen al plató, se han demorado un poco más de lo habitual.

Algo que podría haber pasado desapercibido de no haber sido por el comentario de Jorge Fernández a Joaquín que, nada más llegar, le ha espetado: “Socio, no me metas prisa”.

Al parecer, como ha confesado el presentador, se ha entretenido hablando con su compañera Laura Moure de “sus cosas”. “Ya sé que te estaba molestando”, le ha contestado sincero Joaquín.