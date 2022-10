Javi cae en el gajo de los mil euros… ¡pero se lleva cero!: “No me lo puedo creer”

Javi no tenía nada que perder en este panel al tener su marcador a cero, por lo que se ha lanzado de cabeza a por el gajo de los mil euros que se encuentra entre las dos quiebras… ¡y sorprendentemente consigue caer en él! Todos se han quedado alucinados y él mismo no podía estar más feliz de haberlo conseguido.

Sin embargo, su felicidad se ha truncado en pocos segundos cuando ha nombrado una consonante, la letra por la que empieza el nombre de su hija y que, desafortunadamente, no se encontraba en el panel. “¡No me lo puedo creer!”, ha exclamado Jorge Fernández sorprendido al ver que no estaba esta letra tan común justo cuando más lo necesitaba Javi. ¿Habrá conseguido remontar? ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo!