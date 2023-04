Esther, la concursante de ‘La Ruleta de la suerte’ con el deseo más ambicioso: “Quiero 15.000 euros”

La concursante ha dejado boquiabierto a Jorge Fernández en su carta de presentación. Llega al programa con un objetivo muy claro: ganar 15.000 euros para irse en un crucero rompehielos a la Antártida y así poder ver al pingüino emperador. El presentador no daba crédito: “Y todo eso vale 15.000 euros… ¡imaginaros!”.

Además, otra de las razones de su visita, a parte de intentar llevarse su objetivo monetario, era nada más y nada menos que ¡sorprender a su madre! Quien no sabía que su hija acudiría al programa a concursar.

Tras su presentación, Jorge Fernández animaba a esa concursante en su misión y le sugería que, si no puede llevarse toda la cantidad, que al menos intente conseguir la mitad y así tener un gran pico de ayuda. Aunque, con ello, la concursante bromeaba y decía: “¡Si no me voy yo sola!”.

Esther es gran amante de los viajes, algo que define como un “modo de vida” ya que ha podido viajar y disfrutar hasta ahora de 83 países. Finalmente, confesaba que intentaría sacar lo que sea de dinero pero que lo más importante para ella era ver la cara de su madre cuando sepa que está en el programa: “con eso ya está más que pagado”.