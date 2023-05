¿Cuánto puede durar la comida enlatada? Jorge Fernández nos cuenta le fecha de caducidad verdadera de las latas

Una pregunta que surge entre la población con asiduidad es sobre la fecha de caducidad verdadera de los alimentos que se encuentran dentro de las latas.

Esto ha querido abordar hoy Jorge Fernández, gracias a un panel de ‘¿Sabías que…?’. El presentador ha afirmado que él, cuando un alimento está caducado según la fecha de su envase, primero lo prueba antes de comerlo. Si está bueno, se lo come, si no, no.

En cuanto a la anécdota histórica y científica, Jorge ha asegurado que un análisis de Estados Unidos encontró unas latas con 100 años de antigüedad, en un barco de vapor hundido en el Río Misuri, que conservaban las propiedades nutritivas necesarias para ser ingeridas. Aunque con diferente aspecto. ¡Mira el vídeo para saber más!