¡Una cifra desorbitada! Guille se corona con un tremendo panel de 2.475 euros

A veces los paneles más simples pueden ser clave para que los concursantes se lleven cantidades muy generosas, mucho más que cualquier bote. Así le ha pasado en este programa a Guille que, con la pista de ‘Molestas, tío’, se ha coronado con un tremendo marcador.

Después de rozar la quiebra y haber estado a muy poco de haber perdido todo su dinero, ha hecho un panel magistral acumulando un total de 2.475 euros. Con mucha templanza y precaución, se ha dispuesto a resolver con esta cantidad que no ha pasado desapercibida para Jorge Fernández: “Yo no sé si has tirado controlado o descontrolado”, le dice el presentador después de temer por su marcador. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!

¡No se lo cree ni ella! Virginia consigue caer en el bote sin apuntar en la ruleta