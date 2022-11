Adri supera el exprés con éxito y consigue 575 euros… ¡por una decisión en el último segundo!

Este panel ha sido todo un milagro caído del cielo para Adri. Con la pista ‘María Moliner’ en el panel ‘hicieron historia’, el concursante ha caído en el exprés sin comerlo ni beberlo, pero parecía tenerlo claro: no iba a levantar el gajo. Sin embargo, una confesión de Jorge Fernández le hace cambiar de opinión en el último momento: “Alguno lo ha levantado estando bastante inseguro, lo ha resuelto y se ha llevado un pastizal”, ha asegurado.

Ha sido entonces cuando Adri se ha lanzado a la aventura sin saberse el panel y con todas las de perder todo lo que había acumulado: “Me he metido en un marrón de narices”, aseguraba al presentador. Sin embargo, le sale bien la jugada cuando lo resuelve a contratiempo y por la maravillosa cantidad de 575 euros. “No lo he pretendido, pero sin quererlo has hecho lo que te he dicho”, reconocía Jorge Fernández al ser consciente del gran favor que le ha hecho al concursante. ¡Qué momentazo!