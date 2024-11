Jorge Fernández, ante la ironía de Carlos: “Estás adivinando los paneles pero no tienes ni puñetera idea de lo que va”

Carlos ha protagonizado uno de los momentos más graciosos de La ruleta de la suerte noche. El concursante del atril verde ha conseguido resolver la Triple Prueba de Velocidad.

Sin dejar tregua alguna a sus compañeros de atril, y sin haber vivido ninguna de las situaciones que presenta cada uno de los paneles de esta prueba, Carlos ha resuelto los tres con toda la gracia.

“Ni tengo hijos, ni me he casado”, así reconocía Carlos la ironía de ser él quien resuelve este panel. Jorge Fernández responde a carcajadas: “Estás adivinando los paneles pero no tienes ni puñetera idea de lo que va”. ¡No te lo pierdas!