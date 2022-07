Los trucos de Arguiñano para hacer el arroz en su punto y más sabroso

Hacer arroz y que quede en su punto no es nada fácil. Hay que tener muy claros los tiempos de cocción y la cantidad de agua que hay que añadir para que el arroz salga perfecto. Además, es también usual que quede un poco insípido si no acertamos con el punto de sal o no lo combinamos con los ingredientes más ideales.

Karlos Arguiñano nos ha enseñado cuáles son los mejores trucos para aprender a cocinar el mejor arroz: cuánta agua hay que añadir, las opciones que tenemos para hacerlo más gustoso... En definitiva, las recomendaciones para obtener un arroz exquisito que se convierta en el perfecto condimento para las mejores recetas. ¡No te pierdas los consejos de Arguiñano en el vídeo de arriba!