Karlos Arguiñano alerta del problema de pasarse con el deporte en la cuarentena

Karlos Arguiñano ha alertado del problema de hacer deporte en exceso en casa durante la cuarentena. Hay muchas personas que se han dedicado plenamente a hacer ejercicio y no es nada recomendable si no eres una persona que no estabas en forma previamente.

Todo tiene que estar controlado. Por eso, el cocinero ha alertado de las principales lesiones que te pueden ocurrir si te sobrepasas: "Seguid haciendo ejercicio pero no os paséis".