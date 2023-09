Tamara Falcó descubre el momento más divertido de su boda: “Empecé a tomar cócteles desde el principio y luego estaba tan contenta que no me entraba la comida”

Después de todos los desafortunados acontecimientos que vivió antes de su enlace, la invitada de Joaquín, el novato quiso disfrutar al máximo del día de su boda.

La aristócrata ha confesado que empezó a tomar cócteles desde que llegó al convite de su boda, una decisión que hizo que luego no le entrara la comida, “me puse muy contenta y con lo comilona que soy no me entraba nada”, ha explicado entre risas.

A la hora de descubrir el momento más bonito de su enlace con Íñigo Onieva, Tamara Falcó ha querido destacar la ceremonia, “es como si estuvieran todos los ángeles allí”, ha afirmado la invitada.

Para la marquesa de Griñón la ceremonia fue algo espectacular, “pusieron a un San José que yo tengo una broma con Íñigo y San José”, ha declarado Tamara Falcó.

“Fue precioso tener a mi familia y a la suya”, le ha contado la marquesa de Griñón al Novato. La invitada también ha destacado la complicidad que tuvo durante todo el enlace con su marido Íñigo Onieva.

“Le vi que se le iluminó la cara y yo iba intentando no matarme con el vestido”, ha asegurado Tamara Falcó al descubrir los quince kilos de peso que tenía el traje con el que se dio el ‘sí, quiero’.