Pablo Motos, sobre los malos invitados: “Me he encontrado gente que no se merece ni cinco minutos”

Joaquín Sánchez quiere saber si Pablo Motos ha tenido invitados complicados en ‘El Hormiguero’. “Yo me cabreo muchísimo” afirma el presentador ante las entrevistas que no salen bien en el programa.

Pablo Motos confiesa que cuando vuelve de ‘El Hormiguero’ le dice a su mujer que es la coordinadora de guion del programa que no le hable. El invitado afirma entrar en descompresión, “en un programa bueno me cago en la madre que me parió 3 o 4 veces, porque se me ocurren las cosas una vez pasado, cuando va mal, yo estoy mal hasta el programa del día siguiente”.

El presentador asegura que ante un mal invitado le empiezan a sudar los riñones, confiesa que nunca diría los nombres de los malos invitados por elegancia y le aconseja a ‘Joaquín, el novato’ que ante esos invitados en cuando tienes que ser absolutamente profesional.